МО: РФ в Черном море держит наготове два корабля с "Калибрами"

В акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до 16 ракет.﻿ Об этом на брифинге в Медиацентре сказал представитель Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.

«Корабли ЧФ в акваториях Черного и Азовского морей блокируют гражданское судоходство, изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении. Также в районе о. Змеиный поисково-спасательной группой ЧФ в составе пяти катеров/судов и самоходного плавучего крана проведены мероприятия по поднятию обломков уничтоженного украинскими войсками российского десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор". В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до 16 ракет» , - рассказал Мотузяник.