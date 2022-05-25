Схемы: зафиксированы суда, по которым россияне могут вывозить из Мариуполя металл и зерно

Спутник зафиксировал во временно оккупированном порту Мариуполя движение судов, по которым российские оккупанты могут вывозить украинские металл и зерно.﻿ Об этом пишут Схемы (Радио Свобода) со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs в распоряжении редакции, сообщает Экономическая правда.

Согласно снимкам, два грузовых судна, Lady Augusta (Ямайка, Северная Америка) и Tzarevna (Мальта) 24 мая переместились в причалы, где, по данным Мариупольского горсовета, находится зерновой терминал и обычно отгружают продукцию. Всего в порту находятся 6 иностранных судов, как ранее сообщала ЭП.

Ранее Tzarevna находилась у других причалов порта – где, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходит загрузка металлических изделий. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.

Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама, Центральная Америка), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Ранее, согласно снимку от 11 мая, они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).

Директор порта Игорь Барский в комментарии журналистам уточнил, что подавляющее количество металла принадлежит компании "Метинвест" Ринату Ахметову. В "Метинвесте" добавили, что часть металлических изделий уже была загружена на судно Tzarevna, которое осталось в порту. До начала полномасштабного вторжения эта продукция готовилась к экспорту в Италию.

Другой металл и чугун на территории порта, отметили в Метинвесте - это продукция Азовстали и Металлургического комбината имени Ильича, которые под оккупацией подвергались постоянным обстрелам со стороны военных РФ.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что выход в море сквозь "старые ворота", которую оккупанты разблокировали, может быть непригодным, потому что глубина мало для большинства заблокированных судов. Для разблокировки новых ворот оккупантам придется поднять другое затонувшее судно, "Меотида". Но для этого нужны краны, для питания которых нет электроэнергии из-за повреждения портовой подстанции.