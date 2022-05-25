Подоляк: о замораживании конфликта не может быть и речи

О замораживании конфликта в Украине не может быть и речи. Об этом заявил в среду, 25 мая, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Не может быть и речи о замораживании конфликта. Во-первых, любая заморозка – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны. Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3" , - написал он в Телеграме.

Представитель ОП отметил, что с начала войны дома покинули уже 13 миллионов украинцев.

"Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в серую зону боевых действий. Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев?" , - задает он вопрос.

"Никто в мире не заинтересован в продолжительной войне. Никто не заинтересован в продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине" , - пишет Подоляк.

Он также напомнил, что Украине давали от трех дней до нескольких недель в войне против России.