Приложение "Дія" хотят внедрить три страны

Словакия, Болгария и Молдова хотят повторить успех Дії и внедрить такое приложение. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

"После завершения официальной части Diia Summit лично встретился с министрами цифровой трансформации Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады. Обсуждали впечатления международных партнеров от Дії и будущие совместные инициативы. Ведь сейчас наша команда активно работает над тем, чтобы приложение Дія стало международным, а украинцы смогли с цифровыми документами в приложении путешествовать между странами и использовать во всех жизненных ситуациях за рубежом, например, Молдова уже сейчас принимает необходимые законодательные изменения для признания Дії. Благодарен за то, что все министры выразили готовность быстро интегрировать цифровые документы в Дії в национальные системы. По крайней мере, три страны — Словакия, Болгария и Молдова — хотят повторить успех Дії и внедрить такое приложение в своих странах, а вице-премьер Словакии предложила сделать следующий международный Diia Summit в Братиславе" , - подчеркнул Федоров в Фейсбуке.

По его словам, украинская сторона с Молдовой и Финляндией обсудили общий фронт противодействия российской информационной и киберагрессии, ведь именно эти страны являются вероятными целями страны-агрессора.