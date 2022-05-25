В МИД ответили на указ Путина о паспортизации жителей захваченных территорий

Министерство иностранных дел Украины осуждает указ президента России о незаконной паспортизации жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства, сообщает Корреспондент.

"Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, в соответствии со статьей 45 Гаагской Конвенции 1907 и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины" , – говорится в заявлении﻿.

В МИД подчеркнули, что принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины – захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле.

"Украина призывает международное сообщество остановить Россию, совершающую преступления против Украины и украинцев в масштабах, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны. Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов" , – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министерство также призвало международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии России.