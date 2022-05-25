Минобороны: украинская армия не отступает на востоке

Міністерство оборони не підтверджує трактування, що українська армія начебто відступає на сході країни. Про це сказав речник військового відомства Олександр Мотузяник на брифінгу в середу, 25 травня, сообщает Корреспондент.

Журналісти запитали Мотузяника, чи можна сказати, що російські окупанти просуваються вперед, а ЗСУ відступають на східному напрямку.

"Безумовно, на деяких окремих напрямках російські угруповання мають тимчасовий тактичний успіх, і, в принципі, це не секрет. Але те, що українські війська там відступають, – це абсолютно неправильне трактування цих дій" , – заявив Мотузяник.

За його словами, на окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна – відходять убік, змінюють позиції, а за настання сприятливих умов – здійснюють контрнаступальні дії.