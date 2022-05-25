Украина будет снижать потребление газа до уровня добычи

Украина планирует снизить потребление газа до уровня собственной добычи. Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, сообщает Корреспондент.

Как уточняет пресс-служба ведомства, также будет продолжен переход на безуглеродную энергию.

"Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны" , - заявил Галущенко в ходе встречи с и. о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Кроме того, власти намерены заняться увеличением экспорта электроэнергии в Европу.