Украина будет снижать потребление газа до уровня добычи

Украина будет снижать потребление газа до уровня добычи

Украина планирует снизить потребление газа до уровня собственной добычи. Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, сообщает Корреспондент.

Как уточняет пресс-служба ведомства, также будет продолжен переход на безуглеродную энергию.

"Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны", - заявил Галущенко в ходе встречи с и. о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.

Кроме того, власти намерены заняться увеличением экспорта электроэнергии в Европу.

"В настоящее время мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", - отметил министр.

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