Украина будет снижать потребление газа до уровня добычи
Украина планирует снизить потребление газа до уровня собственной добычи. Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, сообщает Корреспондент.
Как уточняет пресс-служба ведомства, также будет продолжен переход на безуглеродную энергию.
"Этому будет способствовать привлечению USAID к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора, которые должны начаться сразу после завершения войны", - заявил Галущенко в ходе встречи с и. о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом.
Кроме того, власти намерены заняться увеличением экспорта электроэнергии в Европу.
"В настоящее время мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", - отметил министр.