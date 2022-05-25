В МИД РФ прокомментировали мирный план Италии

Российская сторона не получала от МИД Италии никакого мирного плана о прекращении войны в Украине. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Корреспондент.

"Эта инициатива, некий план нам не был передан. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который глава МИД Италии Ди Майо представил в ООН. Еще раз: все данные на этот счет мы получили только из СМИ. Что можно говорить о плане, если ты его не видел? Никто из МИД Италии никакой план нам не передавал" , – цитируют росСМИ слова Захаровой.

По ее словам, исходя из информации в СМИ, план Италии может служить примером "кабинетного теоретизирования".