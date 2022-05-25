Герашенко: РФ перебросила в Украину старые танки Т-62

В Запорожскую область во временно оккупированный город Мелитополь прибыл состав из аннексированного Крыма со старыми танками Т-62, которые выпускались в 50-60-х годах. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает Корреспондент.

"Они (танки – ред.) не имеют ни минимальной активной защиты, ни современных прицелов и системы управления стрельбой. Эти танки крайне уязвимы не то что для Javelin или NLAW, а и для обычных советских РПГ" , – отметил Геращенко.

По его данным, Т-62 будут переданы "ополчению" так называемых "ЛДНР", которое россияне между собой называют "фарш".

В свою очередь Telegram-канал Диванно-штурмовая бригада сообщает, что количество снимаемых с хранения танков Т-62 – 312 единиц. Эти машины находились на базах хранения в Крыму и Ростовской области РФ.