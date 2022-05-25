ЕС расширил полномочия Евроюста для расследования военных преступлений

Совет ЕС принял новые правила, которые позволят Евроюсту безопасно хранить и анализировать доказательства, связанные с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает Европейская правда.

"Чтобы помочь обеспечить ответственность за преступления, совершенные в Украине, Рада сегодня приняла новые правила, позволяющие Евроюсту сохранять, анализировать и хранить доказательства, касающиеся основных международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечества и геноцид" , - говорится в заявлении.

Текст решения должен быть подписан Европейским парламентом и Советом ЕС 30 мая и опубликован в Официальном журнале. Он вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Новые правила позволят Евроюсту:

хранить и хранить доказательства, связанные с военными преступлениями, включая спутниковые изображения, фотографии, видео, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев

обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом и обмениваться информацией с соответствующими национальными и международными судебными органами, включая Международный уголовный суд.

Совместная следственная группа ЕС, поддерживаемая Евроюстом, действует в Украине с марта 2022 года. В апреле 2022 года Еврокомиссия опубликовала предложение продлить мандат Евроюста после российского вторжения в Украину.

Ранее расширение полномочий Евроюста поддержал Европарламент.