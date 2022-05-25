Ахметов назвал действия РФ в Украине геноцидом

Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины - это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан.﻿ Со ссылкой на интервью Ахметова изданию НВ, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без всякой причины и повода, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине - это геноцид и военные преступления" , - заявил бизнесмен.

"Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться надо не спецслужб (РФ - ред.), а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду - для меня это недопустимо" , - добавил Ахметов.

С первого дня войны Ахметов находится в Украине. По его словам, все усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.