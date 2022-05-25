Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента России Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины.﻿ Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда.

"Уважайте суверенитет Украины, прекратите воевать" , – сказал Штайнмайер.

"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!" , – заявил он.

По словам Штайнмайера, захватническая война Путина затрагивает не только народ Украины. Из-за того, что в украинских морских портах заблокированы миллионы тонн зерна, мировые цены на зерно резко выросли, пояснил он.