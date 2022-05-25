Штайнмайер призвал Путина вывести войска из Украины
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента России Владимира Путина немедленно вывести войска из Украины. Об этом пишет Spiegel, сообщает Европейская правда.
"Уважайте суверенитет Украины, прекратите воевать", – сказал Штайнмайер.
"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!", – заявил он.
По словам Штайнмайера, захватническая война Путина затрагивает не только народ Украины. Из-за того, что в украинских морских портах заблокированы миллионы тонн зерна, мировые цены на зерно резко выросли, пояснил он.