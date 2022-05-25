В ООН допустили ядерный конфликт

ООН не исключает возможности еще большего обострения вооруженного конфликта в Украине. В частности, учитывается возможность применения Россией ядерного оружия. Об этом говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщает Корреспондент.

"Перспектива ядерного конфликта, которая когда-то была немыслимой, теперь снова в пределах возможного" , - говорится в заявлении.

Кроме того, ООН отмечает последствия полномасштабного вторжения России в Украину: разрушенные дома, школы и больницы, отсутствие предметов первой необходимости и 12 млн переселенцев. Также речь идет о резком удорожании продуктов питания, топлива и удобрения по всему миру из-за нарушений логистических цепей.