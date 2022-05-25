Кириленко: в Донецкой области враг не продвинулся, есть погибшие

В Донецкой области российские войска не продвинулись за сутки, при этом за день в результате обстрелов со стороны оккупантов погибли четыре человека. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона Кириленко заявил, что враг не меняет свою тактику в Донецкой области.

"Враг свою тактику не меняет — сначала ведет массовую артиллерийскую подготовку, таким образом фактически уничтожая города, всю гражданскую инфраструктуру и, к сожалению, население, потому такие потери. Впрочем, за сутки враг не продвинулся. ВСУ, перегруппируясь, удерживают позиции не только на Лиманском направлении, но и на Авдеевском, где было очень горячо. Враг пытался прорвать оборону и войти в город, но позиции удержаны, а врага откинули" , — заявил он.

За 25 мая россияне убили еще четырех мирных жителей на Донбассе: двоих в Лимане, одного в Сидоровом и одного в Берестовом. Еще 12 человек получили ранения.