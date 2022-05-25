Гайдай: оккупанты захватили 95% территории Луганщины

Враг захватил 95% территории Луганской области. Об этом сообщил в Телеграмме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупировано 95% территории Луганской области. Ситуация на Донбассе очень плохая. Луганщина прод ﻿ олжает сдерж ﻿ ивать орду, которая уничтожает наши населенные пункты. Обстрелы не останавливаются вообще" , - заявил глава ОВА.

Он также добавил, что трасса «Лисичанск-Бахмут» обстреливается, вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, россиянам удалось даже поставить свои блокпосты, но сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены.

По информации Гайдая, Северодонецк не оцеплен, в городе и селах общины остается до 15 тысяч жителей, всего на подконтрольной Украине Луганщине - более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят.

В Луганской области в результате вражеских обстрелов нет газа, поэтому в Лисичанске не сможет работать пекарня. Но местные власти позаботились о том, чтобы хлеб был.