Зеленский поддержал петицию о введении визового режима с РФ
Президент Владимир Зеленский поддержал идею о введении визового режима со страной-агрессором Россией. Об этом говорится на сайте главы государства, сообщает Корреспондент.
"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – говорится в ответе Зеленского на петицию, которую подписали 26 742 человека при 25 тысячах необходимых.
Президент заверил, что этим вопросом уже занимается правительство.
"Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", – отметил Зеленский и поблагодарил граждан за активную гражданскую позицию.