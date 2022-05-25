Зеленский поддержал петицию о введении визового режима с РФ

Президент Владимир Зеленский поддержал идею о введении визового режима со страной-агрессором Россией. Об этом говорится на сайте главы государства, сообщает Корреспондент.

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным. Поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю" , – говорится в ответе Зеленского на петицию, которую подписали 26 742 человека при 25 тысячах необходимых.

Президент заверил, что этим вопросом уже занимается правительство.