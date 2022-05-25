ВСУ: украинские истребители сбили две крылатых ракеты врага

25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами, две из них были уничтожены украинскими истребителями.﻿﻿ Об этом заявило командование Воздушных сил ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. Около 20 часов с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных сил Вооруженных сил Украины" , - информировали﻿ украинские военные.

В то же время ударная авиация Украины в очередной раз нанесла удар по позициям оккупационных войск. На этот раз была поражена ротно-тактическая группа: уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбивают 5 БпЛА типа "Орлан-10".

За сутки уничтожено: