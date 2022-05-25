ВСУ: украинские истребители сбили две крылатых ракеты врага
25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами, две из них были уничтожены украинскими истребителями. Об этом заявило командование Воздушных сил ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной. Около 20 часов с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - информировали украинские военные.
В то же время ударная авиация Украины в очередной раз нанесла удар по позициям оккупационных войск. На этот раз была поражена ротно-тактическая группа: уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбивают 5 БпЛА типа "Орлан-10".
За сутки уничтожено:
- 5 БпЛА ("Орлан-10");
- 2 крылатые ракеты;
- 10 ед. легкой бронированной техники.