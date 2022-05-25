Нацполиция сообщила о стрельбе в Харькове, один из погибших в военной форме

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Холодногорском районе Харькова: во время перестрелки погибли трое мужчин.﻿ Об этом заявила полиция Харьковской области, сообщает Укринформ.

"25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата. При задержании правонарушитель был обезврежен" , - информируют правоохранители в Телеграме.

На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения.

На место происшествия прибыли руководство главного управления полиции, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория. Собираются вещественные доказательства, направленные на экспертное исследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия, личности участников перестрелки.

По информации местных СМИ, один из погибших мужчин был в военной форме.

Следователем сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.