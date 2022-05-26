Зеленский: советы отдать РФ территории не учитывают обычных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться с потерей части территорий взамен на прекращение войны. Об этом Зеленский заявил в своем обращении, сообщает пресс-служба﻿ Офиса президента.

"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города", – пишет Зеленский в обращении.

Он также напомнил о построенных Россией "фильтрационных лагерях", в которых украинцев и украинок "убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере" .

"Россия сделала все это в Европе. Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", – возмутился президент.

Он напомнил, что в 1938 году, когда семья Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал.

"И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", – заявил Зеленский.

Он также упомянул редакционную статью New York Times, где Украине советовали пойти на тяжелые компромиссы.