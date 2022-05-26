Гайдай: оккупанты нанесли артиллерийский удар по Лисичанску

Вчера, 25 мая, российские войска нанесли мощный и длительный артиллерийский удар по Лисичанску и пригороду, есть жертвы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. Как следствие, двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске" , - говорится в сообщении.

Также зафиксировано попадание снаряда в центр предоставления гуманитарной помощи, поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду в Луганскую область.

Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горном.