Электроавтотранс: в Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в "час пик"
Из-за напряженной ситуации с горючим в Сумах в ближайшее время коммунальные автобусы будут ходить в пиковые часы, сообщает Деловая столица.
Об этом идет речь в сообщении КП "Электроавтотранс".
Как отмечается, из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут перевозить пассажиров в пиковые часы:
- утром с 6:30 до 9:30;
- вечером с 16:30 до 18:00.
"Со своей стороны КП СМР "Электроавтотранс" делает все в пределах технических возможностей, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта. Надеемся, что ситуация урегулируется, поскольку отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг получил поручение от городского головы Александра Лысенко обеспечение горючим транспортных средств коммунального предприятия с расчетом на неделю", — отметил директор предприятия Андрей Новик.
Как сообщалось, Министерство экономики обещало, что Украина получит до 360 тысяч тонн горючего до конца мая.