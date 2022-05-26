Электроавтотранс: в Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в "час пик"

Из-за напряженной ситуации с горючим в Сумах в ближайшее время коммунальные автобусы будут ходить в пиковые часы, сообщает Деловая столица.

Об этом идет речь в сообщении КП "Электроавтотранс".

Как отмечается, из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут перевозить пассажиров в пиковые часы:

утром с 6:30 до 9:30;

вечером с 16:30 до 18:00.

"Со своей стороны КП СМР "Электроавтотранс" делает все в пределах технических возможностей, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта. Надеемся, что ситуация урегулируется, поскольку отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг получил поручение от городского головы Александра Лысенко обеспечение горючим транспортных средств коммунального предприятия с расчетом на неделю" , — отметил директор предприятия Андрей Новик.

Как сообщалось, Министерство экономики обещало, что Украина получит до 360 тысяч тонн горючего до конца мая.