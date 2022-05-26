Постпред Украины при ООН объяснил, зачем Россия похищает детей

Россия похищает украинских детей и перевозит на свою территорию с целью уничтожения украинской нации, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ООН, которое в среду зачитал советник Постпредства Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов в Совбезе по защите гражданского населения в условиях конфликтов.

«Похищение, по меньшей мере, 230 тысяч украинских детей в числе 1,4 млн граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, является преступлением, направленным на уничтожение украинской нации путем лишения ее молодых поколений, что является современным проявлением колониализма», – отметил Дворник.

Он отметил, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов украинских городов погибли десятки тысяч мирных жителей, многие получили ранения. Почти 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Миллионы граждан были вынуждены покинуть оккупированные или пострадавшие от войны территории. 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, 6,5 млн выехали из Украины как беженцы.

«Мы не сомневаемся, что в российских военных стратегиях этот кризис беженцев был предсказан как один из успешных результатов войны. Равно как и продовольственный кризис», – отметил Дворник.

Однако, по его словам, россия недооценила готовность помогать, гостеприимство и приверженность к украинцам наших соседей и других друзей.

«Россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма», – сказал он.

Убийства, пытки, незаконные задержания, насильственная депортация, лишение прав собственности, нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине, конфискация зерна у местных фермеров – вот далеко не полный перечень преступлений России против гражданского населения Украины, напомнил дипломат.