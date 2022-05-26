Украинских беженцев в Европе ждут важные изменения
Новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия, сообщает Сегодня.
Некоторые европейские страны отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских переселенцев. Нововведение вступит в силу с 1 июня. Об этом заявил Европейский Союз поддержки.
Так, речь идет именно о Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Теперь вместо бесплатного для украинцев введут льготный проезд. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить украинским переселенцам 7 евро.
Кроме того, отмечается, правила проезда для украинских беженцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые не заявляли об этом.
Бесплатные билеты на поезда
Как сообщила "Укрзализныця", с 1 июня пассажиры уже не смогут получить бесплатные билеты на поездки в Польшу. Будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города:
- Хелм;
- Дорогуск;
- Люблин;
- Грубешев;
- Перемышль;
- Загуж;
- Ярослав;
- Жешув.
Другие правила бесплатного пользования по железной дороге Польши остаются неизменными для украинцев.
У украинцев осталась возможность бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля и принадлежащие к следующим группам:
- дети до 18 лет;
- женщины;
- мужчины старше 60 лет;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью.