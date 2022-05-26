Украинских беженцев в Европе ждут важные изменения

Новые правила для украинских переселенцев устанавливают Германия, Польша, Болгария, Швеция и Чехия, сообщает Сегодня.

Некоторые европейские страны отменяют бесплатный проезд в транспорте для украинских переселенцев. Нововведение вступит в силу с 1 июня. Об этом заявил Европейский Союз поддержки.

Так, речь идет именно о Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Теперь вместо бесплатного для украинцев введут льготный проезд. К примеру, в Германии проездной на все виды городского транспорта и региональных поездах будет стоить 9 евро. В Чехии абонемент на все виды общественного транспорта будет стоить украинским переселенцам 7 евро.

Кроме того, отмечается, правила проезда для украинских беженцев с 1 июня могут измениться и в тех странах, которые не заявляли об этом.

Бесплатные билеты на поезда

Как сообщила "Укрзализныця", с 1 июня пассажиры уже не смогут получить бесплатные билеты на поездки в Польшу. Будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города:

Хелм;

Дорогуск;

Люблин;

Грубешев;

Перемышль;

Загуж;

Ярослав;

Жешув.

Другие правила бесплатного пользования по железной дороге Польши остаются неизменными для украинцев.

У украинцев осталась возможность бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля и принадлежащие к следующим группам: