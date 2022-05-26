ГСЧС: возле Харькова от обстрелов РФ вспыхнули семь пожаров
В Циркунах Харьковской области от вражеских обстрелов произошло семь пожаров. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и баня. Об этом сообщило облуправление ГСЧС Харьковщины.
В 12:20 25 мая в результате вражеских обстрелов произошло сразу 7 пожаров в пгт. Циркуны.
"По разным адресам горело три жилых дома, четыре хозяйственных сооружения и баня на общей площади более 800 кв.м. По предварительным данным жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Всего за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3) и Харьковском (7) районах области.
Также было ликвидировано 29 вражеских боеприпасов.