ГСЧС: возле Харькова от обстрелов РФ вспыхнули семь пожаров

В Циркунах Харьковской области от вражеских обстрелов произошло семь пожаров. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и баня. Об этом сообщило облуправление ГСЧС Харьковщины.

В 12:20 25 мая в результате вражеских обстрелов произошло сразу 7 пожаров в пгт. Циркуны.

"По разным адресам горело три жилых дома, четыре хозяйственных сооружения и баня на общей площади более 800 кв.м. По предварительным данным жертв и пострадавших нет" , - говорится в сообщении.

Всего за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3) и Харьковском (7) районах области.

Также было ликвидировано 29 вражеских боеприпасов.