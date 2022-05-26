В Госдепе США высказались об отключении России от интернета

США призвали "ответственные стороны" не отключать интернет в России, чтобы у россиян остался свободный доступ к информации﻿. Об этом пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил во время брифинга, сообщает Деловая столица.

Он призвал не создавать в России "интернет-блэкауты", чтобы обеспечить поток информации в страну, чтобы интернет оставался свободным и доступным и продолжал работать в России.

Прайс также заявил, что Россия не зарекомендовала себя как "ответственный участник киберпространства", отвечая на вопрос о реакции США на планы российских властей подписать соглашение по кибербезопасности с некоторыми странами.

Представитель Штатов также напомнил о закрытии СМИ в России и подчеркнул важность проявления солидарности с журналистами, освещающими российскую агрессию в Украине. По его словам, США преследуют цель сделать "все возможное, чтобы информационная среда в России не ограничивалась еще больше".

Напомним, в марте этого года точка обмена интернет-трафиком LINX, расположенная в Лондоне, отключила от своих сервисов российских операторов Ростелеком и Мегафон.