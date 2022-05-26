ГУР: РФ строит третью линию обороны на оккупированном юге
Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях. Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
“В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из РФ. И соответственно мы видим, насколько мощную группировку войск разворачивает сейчас Россия на оккупированных территориях юга Украины”, – рассказал Скибицкий.
В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.
"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил он.