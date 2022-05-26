ГУР: РФ строит третью линию обороны на оккупированном юге

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях. Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

“В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из РФ. И соответственно мы видим, насколько мощную группировку войск разворачивает сейчас Россия на оккупированных территориях юга Украины” , – рассказал Скибицкий.

В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.