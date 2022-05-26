Норвежский энергетический гигант Equinor вышел из всех проектов в России

Норвежская энергетическая компания Equinor завершила выход из всех совместных предприятий в России, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Норвежская компания передала Роснефти свои доли участия в четырех совместных предприятиях в РФ и освобождается от всех будущих обязательств.

"Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта" , — заявила компания.

Отмечается, что выход из всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России.

Напомним, что в марте Equinor заявила о прекращении торговли российской нефтью и нефтепродуктами.

Как сообщалось, в конце февраля совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в РФ и начать процесс выхода из российских совместных предприятий.

Внеоборотные активы компании в РФ к концу 2021 года составляли $1,2 млрд.

Equinor работает в России более 30 лет, имеет соглашение о сотрудничестве с Роснефтью, в рамках которого компании осваивают месторождения на участках в Восточной Сибири. Также в рамках соглашения о разделе продукции она входит в консорциум, разрабатывающий часть Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе с долей в 30%.