СМИ: Индия ограничила продажу сахара на международных рынках

Индия, один из крупнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции, приняла решение ограничить продажу сахара на международных рынках после запрета экспорта пшеницы, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает CNN Turk.

В заявлении правительства Индии говорится, что ограничение экспорт сахара до 10 млн тонн на маркетинговый сезон продлится до сентября, чтобы держать цены под контролем.

Продавцов в стране попросили получить "специальное разрешение" от властей на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.

Индия является крупнейшим в мире производителем сахара и вторым по величине экспортером после Бразилии. Переход к ограничению экспорта происходит в то время, когда годовая розничная инфляция в третьей по величине экономике Азии достигла 7,8% в апреле, что является самым высоким уровнем почти за восемь лет.

В текущем маркетинговом году с октября 2021 года по сентябрь 2022 года индийские сахарные заводы подписали экспортные контракты примерно на 9 млн тонн.

Напомним, ранее Индия решила запретить экспорт пшеницы для обеспечения собственной продовольственной безопасности.