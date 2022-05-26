Советник мэра: в Мариуполе оккупанты объявили о продлении учебного года

Оккупационные власти Мариуполя объявили о продлении учебного года до 1 сентября, то есть без летних каникул. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его мнению, основная цель таких изменений – деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском.