В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1315 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 617 (+11) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 206 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
- крылатых ракет – 114 (+2),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2225 (+8) ед,
- специальной техники – 47 (+3).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.