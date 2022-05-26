В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1315 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 617 (+11) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 206 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
  • крылатых ракет – 114 (+2),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2225 (+8) ед,
  • специальной техники – 47 (+3).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.

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