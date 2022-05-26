В ЕС отреагировали на указ Путина о паспортизации жителей оккупированного юга

Никто и никогда не признает принудительную выдачу паспортов РФ жителям захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Матти Маасикас, сообщает Новое время.

В своем Twitter он отметил, что Кремль был вынужден отказаться от идеи проведения "референдума" на захваченных территориях, решив заменить ее паспортизацией населения.

"Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения „референдума“ в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что планируемая сейчас „паспортизация“ будет иметь больший успех? И в любом случае, никто и никогда не признает подобные действия" , — резюмировал Маасикас.

24 мая Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

В МИД Украины назвали такой указ юридически ничтожным и таким, который не будет иметь правовых последствий.