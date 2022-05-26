Минздрав рассказал о бесплатных услугах для новорожденных

После рождения ребенка медицинские работники должны провести ряд процедур, чтобы выяснить состояние здоровья новорожденного. При этом, как подчеркнули в Минздраве, все основные процедуры - бесплатны, сообщает Корреспондент.

В частности, там отметили, что при рождении ребенка в медучреждении должны провести:

лабораторные и инструментальные изыскания;

скрининг врожденных пороков сердца ребенка;

проверку слуха;

вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок;

забор крови для неонатального скрининга

При необходимости - провести реанимационные мероприятия и стабилизацию состояния ребенка.

В случае рождения ребенка от ВИЧ-позитивной мамы, новорожденному гарантируются профилактические мероприятия.

"При обнаружении заболевания, предусматривающего дальнейшее лечение, ребенка направят в специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения, разработают индивидуальную программу реабилитации" , - сообщили в МОЗ.

При преждевременном рождении ребенку гарантируется:

интенсивная терапия;

необходимые лабораторные и инструментальные исследования;

круглосуточный врачебный уход, в том числе с привлечением родителей;

дыхательная поддержка;

парентеральное питание;

консультации всех необходимых специалистов;

офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;

вакцинация согласно Календарю профилактических прививок;

лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств и т.д.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что семьи, переехавшие в другой регион Украины через военные действия, все равно могут получить все эти услуги безвозмездно.