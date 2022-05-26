Минздрав рассказал о бесплатных услугах для новорожденных

Минздрав рассказал о бесплатных услугах для новорожденных
Фото: Pixabay

После рождения ребенка медицинские работники должны провести ряд процедур, чтобы выяснить состояние здоровья новорожденного. При этом, как подчеркнули в Минздраве, все основные процедуры - бесплатны, сообщает Корреспондент.

В частности, там отметили, что при рождении ребенка в медучреждении должны провести:

  • лабораторные и инструментальные изыскания;
  • скрининг врожденных пороков сердца ребенка;
  • проверку слуха;
  • вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • забор крови для неонатального скрининга

При необходимости - провести реанимационные мероприятия и стабилизацию состояния ребенка. 

В случае рождения ребенка от ВИЧ-позитивной мамы, новорожденному гарантируются профилактические мероприятия. 

"При обнаружении заболевания, предусматривающего дальнейшее лечение, ребенка направят в специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения, разработают индивидуальную программу реабилитации", - сообщили в МОЗ. 

При преждевременном рождении ребенку гарантируется:

  • интенсивная терапия;
  • необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
  • круглосуточный врачебный уход, в том числе с привлечением родителей;
  • дыхательная поддержка;
  • парентеральное питание;
  • консультации всех необходимых специалистов; 
  • офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;
  • вакцинация согласно Календарю профилактических прививок;
  • лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств и т.д.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что семьи, переехавшие в другой регион Украины через военные действия, все равно могут получить все эти услуги безвозмездно.

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