Минздрав рассказал о бесплатных услугах для новорожденных
После рождения ребенка медицинские работники должны провести ряд процедур, чтобы выяснить состояние здоровья новорожденного. При этом, как подчеркнули в Минздраве, все основные процедуры - бесплатны, сообщает Корреспондент.
В частности, там отметили, что при рождении ребенка в медучреждении должны провести:
- лабораторные и инструментальные изыскания;
- скрининг врожденных пороков сердца ребенка;
- проверку слуха;
- вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок;
- забор крови для неонатального скрининга
При необходимости - провести реанимационные мероприятия и стабилизацию состояния ребенка.
В случае рождения ребенка от ВИЧ-позитивной мамы, новорожденному гарантируются профилактические мероприятия.
"При обнаружении заболевания, предусматривающего дальнейшее лечение, ребенка направят в специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения, разработают индивидуальную программу реабилитации", - сообщили в МОЗ.
При преждевременном рождении ребенку гарантируется:
- интенсивная терапия;
- необходимые лабораторные и инструментальные исследования;
- круглосуточный врачебный уход, в том числе с привлечением родителей;
- дыхательная поддержка;
- парентеральное питание;
- консультации всех необходимых специалистов;
- офтальмологический и аудиологический скрининг для недоношенных младенцев;
- вакцинация согласно Календарю профилактических прививок;
- лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств и т.д.
При этом, в ведомстве подчеркнули, что семьи, переехавшие в другой регион Украины через военные действия, все равно могут получить все эти услуги безвозмездно.