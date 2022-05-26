DW: экс-президенту Молдовы Додону предъявили обвинение в коррупции и госизмене
Бывшему президенту Молдовы Игорю Додону, известному своими пророссийскими взглядами, предъявили обвинения в коррупции и государственной измене. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдовы Марианна Керпек заявила, что ведомство обратилось в суд с запросом об ордере на арест Додона на 30 суток. Об этом, ссылаясь на DW, сообщает Новое время.
По ее словам, уголовное дело в отношении экс-президента возбуждено по четырем статьям: помимо пассивной коррупции и госизмены, речь также идет о незаконном обогащении и получении финансирования политической партии от преступной организации.
24 мая после обысков Игорь Додон был задержан на 72 часа. Его поместили в следственный изолятор в Кишиневе.
Как сообщили в Генпрокуратуре, обыски прошли в 12 помещениях, принадлежащих Додону и его ближайшему окружению. Они также были проведены в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент Молдовы создал и возглавил в феврале.