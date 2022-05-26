Трасс: агрессию РФ нельзя умиротворить, ее нужно победить силой

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня выступит перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины - будет говорить о предостережении попыток Запада "умиротворить" Путина. Об этом со ссылкой на британский МИД, сообщает Укринформ.

Министр потребует увеличения поставок вооружений для Украины и усиления санкций против России.

"Российскую агрессию нельзя умиротворить. Ее нужно встретить силой , – скажет Трасс. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине".

Она убеждена: Запад должен извлечь уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.