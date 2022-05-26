Трасс: агрессию РФ нельзя умиротворить, ее нужно победить силой
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сегодня выступит перед Вооруженными силами Боснии и Герцеговины - будет говорить о предостережении попыток Запада "умиротворить" Путина. Об этом со ссылкой на британский МИД, сообщает Укринформ.
Министр потребует увеличения поставок вооружений для Украины и усиления санкций против России.
"Российскую агрессию нельзя умиротворить. Ее нужно встретить силой, – скажет Трасс. – Мы не должны допустить развития затяжного и все более болезненного конфликта в Украине".
Она убеждена: Запад должен извлечь уроки истории после того, как Путину пошли на уступки, а он вторгся в Грузию, Крым и Донбасс.
"Мы должны быть неумолимы и добиваться победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем убрать ногу с педали акселератора", - говорится в выступлении главы британского МИД.