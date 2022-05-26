Германия договорилась с США о закупках больших объемов сжиженного газа

Американская компания Sempra Energy объявила, что будет продавать около 2,25 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год крупнейшему немецкому производителю электроэнергии RWE AG, который намерен отказаться от российского природного газа, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает RWE на своей веб-странице.

«RWE Supply & Trading и Sempra Infrastructure подписали соглашение о намерениях по поставкам сжиженного природного газа из техасского проекта «Порт-Артур» для европейского предприятия RWE. Условия предусматривают переговоры и подписание окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн СПГ в год», – говорится в сообщении компании.

Руководители RWE Supply & Trading Андре Страке и Sempra Infrastructure Джастин Берд выразили удовлетворение сотрудничеством.

"Это партнерство поможет диверсифицировать портфель поставок газа RWE и Германии и тем самым повысить надежность поставок в Европе на долгосрочной основе", – сказал Страке.

Отмечается, что сотрудничество с Sempra Infrastructure будет определять роль RWE как крупного импортера энергоносителей в ближайшие годы и поможет добиться независимости Германии от поставок газа из России.

Sempra Infrastructure – американская компания, занимающаяся разработкой, строительством и эксплуатацией объектов СПГ.