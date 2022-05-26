Кабмин утвердил условия, позволяющие мужчинам выезжать из Украины

Кабинет министров Украины внес правки в постановление о правилах пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста, сообщает Новое время.

Кабмин изменил постановление №615 и предусмотрел возможность выезда военнообязанных мужчин из Украины. Мужчины призывного возраста могут воспользоваться этим правом при наличии нескольких условий. Закон регламентирует цель поездки и ее сроки, а покинуть территорию Украины можно в целях работы:

сотрудникам железнодорожных предприятий, которые следят за работой железной дороги (до полугода);

водителям, которые помогают перевозить медицинские и гуманитарные грузы, предназначенные для ВСУ, других воинских формирований и гражданского населения (до 30 дней);

водителям компаний, которые владеют лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров (до 45 дней);

спортсменам, их тренерам, спортивным судьям и другим сотрудникам национальных сборных по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта для людей с инвалидностью (до 30 дней).

Военнообязанные мужчины не могут покинуть территорию Украины, кроме прописанных в законе исключений.