Ахметов назвал сумму ущерба для своего бизнеса от российской военной агрессии

Потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд, сообщает Новое время.

Об этом заявил Ринат Ахметов, владелец компании СКМ в интервью НВ.

По восстановительной стоимости потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд.

"Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России" , — заявил в письменном интервью НВ Ринат Ахметов владелец компании СКМ.

Бизнесмен напомнил, что после начала широкомасштабного нападения РФ 24 февраля 2022 г. такие предприятия как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики из инвестпортфеля СКМ частично либо полностью уничтожены, либо вынужденно выведены из эксплуатации.

"Капитализация этих объектов к началу войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и потребуем должную компенсацию всех убытков и потерянного бизнеса" , — сказал Ахметов.

По его словам, уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам.

"Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях" , — заявил бизнесмен.

Ранее Ринат Ахметов говорил, что довоенная капитализация двух предприятий в Мариуполе — Азовстали и ММК им. Ильича — составляла около $10 млрд.