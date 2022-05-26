РосСМИ: Google отключил ускоряющие серверы нескольким российским провайдерам

Компания Google уведомила российских нескольких провайдеров, в том числе МФТИ-Телеком и оренбургский Фокус Лайф о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, сообщает Новое время.

Об этом пишет российское издание РБК.

Эти серверы используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. В первом случае причины отключения провайдеры неизвестны, во втором собеседник издания связал это с попаданием МФТИ (Московский физико-технический институт — ред.) под санкции.

Оренбургский провайдер получил письмо от одной из ирландских «дочек» Google — компании Raiden Unlimited Company, в котором говорилось, что серверы будут отключены в ближайшее время «в связи с изменениями правовой практики».

Сервис Google Global Cache устанавливаются на сетях интернет-провайдеров по всему миру, чтобы снизить нагрузку на магистральные сети связи и увеличить скорость доступа пользователей к собственным сервисам. В том числе речь идет о загрузке видео с YouTube.

Подобные серверы позволяют загружать контент быстрее, а провайдеры сокращают объемы трансграничного трафика и свои расходы на сетевую инфраструктуру.

Также на серверах Google Global Cache располагается сервис Google CAPTCHA. По словам опрошенных изданием экспертов, если оператор будет лишен возможности хранить этот сервис на сервере Google, у пользователей могут начаться проблемы. В частности, CAPTCHA может не загружаться или отображаться как сбой.

По мнению эксперта, отключение Google Global Cache может привести к росту нагрузки на сети и снижению стабильности работы каналов. Также это может сказаться на ценах на интернет для пользователей.

Напомним, что российская «дочка» компании Google намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счета.

Некоторое время назад компания приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России.

Также российский офис Google вывез многих сотрудников из страны в Дубаи.