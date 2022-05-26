Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить престола Кирилла
Православный мир должен осудить деятельность руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла, поддерживающего войну России против Украины. В то же время, его должны лишить престола. Об этом, со ссылкой на сообщение предстоятеля ПЦУ Епифания в Facebook, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится превыше всего", – заявил Епифаний, добавив, что реакция на пропутинскую позицию русского церковника должна быть не только со стороны Украины.
В связи с этим, Епифаний обратился к предстоятелям всех других поместных церквей мирового православия с просьбой осудить слова и действия патриарха Кирилла,
"который из амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины" и является одним из творцов идеологии "русского мира".
"Сама эта идеология подпадает под осуждение Константинопольским собором 1872 г. этнофилетизма как ереси. Соответственно, Кирилл Гундяев, как ее сотворец и пропагандист, должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния", – говорится в сообщении.