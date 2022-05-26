Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить престола Кирилла

Православный мир должен осудить деятельность руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла, поддерживающего войну России против Украины. В то же время, его должны лишить престола. ﻿Об этом, со ссылкой на сообщение предстоятеля ПЦУ Епифания в Facebook, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится превыше всего" , – заявил Епифаний, добавив, что реакция на пропутинскую позицию русского церковника должна быть не только со стороны Украины.

В связи с этим, Епифаний обратился к предстоятелям всех других поместных церквей мирового православия с просьбой осудить слова и действия патриарха Кирилла, "который из амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины" и является одним из творцов идеологии "русского мира".