NYT: предложения по эмбарго на российскую нефть в ЕС зашли в тупик

Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза по эмбарго на российскую нефть, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в публикации The New York Times за среду.

«Надежды на то, что противостояние между Венгрией и другими 26 членами ЕС может быть преодолено на саммите в Брюсселе 30-31 мая, угасают, – отмечает издание. – Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, наслаждаясь своим положением главного спойлера ЕС, попросил в начале этой недели не обсуждать предложенное эмбарго, поскольку проблемы его страны не приблизились к решению».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически отнесся к тому, что тупиковая ситуация с Венгрией разрешится на следующей неделе. Орбан "не дает особых оснований надеяться, что мы сможем договориться" в ближайшие дни, сказал он, добавив, что, по его мнению, Евросоюз в конце концов выйдет из тупика.

Отмечается, что переговоры об уступках Венгрии за согласие на эмбарго продолжаются несколько последних недель. Орбан потребовал больше времени, чтобы его страна отказалась от российской нефти, а также средств ЕС, чтобы помочь стране перейти на новые ресурсы и избежать, как он выразился, «атомной бомбы» для венгерской экономики.

Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Стоимость модернизации инфраструктуры страны для получения нефти из других источников оценивается примерно в 700 млн евро.

Среди ожидаемых уступок Венгрии – предоставление ей на два года больше времени, чем остальным странам ЕС, для прекращения импорта российской нефти. Кроме того, Венгрия требует средств ЕС на преодоление пандемии, которые были заморожены из-за нарушений страной правил Евросоюза, в частности, в отношении судебной системы.