Перерасчет пенсий в 2022 году: кто и когда получит дополнительные выплаты

Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Для кого проводят перерасчет

Как отметили в ПФУ, пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них уплачены или они уплатили единый социальный взнос, каждые два года получают право на перерасчет пенсии.

Такой перерасчет производится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля.

Право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, полученный в том числе по февраль текущего года.

Перерасчет проводится с учетом только страхового стажа, полученного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или - в случае целесообразности - с учетом стажа и заработной платы, полученных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты

Выплата перечисленных пенсий будет проводиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Согласно статистическому отчету на 1 апреля 2022 года в Украине 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн учитываются как работающие. Средний размер пенсии работающих пенсионеров - 4532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4370,45 грн).

В 2021 году Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перерассчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.