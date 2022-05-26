У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев

В Офисе президента рассматривают вариант с арендой жилья для внутренне перемещенных лиц, потерявших квартиры и дома в результате боевых действий, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии ЭП.

"Мы сейчас консультируемся с участниками рынка недвижимости, чтобы разработать алгоритм. Будем рассматривать все варианты" , – сообщил Тимошенко.

Однако базовым вариантом для властей остается строительство нового жилья и выкуп готовых квартир. В ОП хотят таким образом решить проблемы с "очередниками", которые годами ждут жилье.