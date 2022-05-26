Замглавы ОП: нужно переосмыслить необходимость существования КСУ

В Украине могут ликвидировать Конституционный суд в том виде, в котором он есть сейчас.﻿ Об этом, со ссылкой на интервью замглавы ОП Андрея Смирнова изданию "Радио Свобода", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновенен по сравнению с любым другим государственным органом", – говорит он.

По мнению Смирнова, эта реформа – позорное явление, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой "переосмыслить необходимость существования КСУ" .

На данный момент, по словам замглавы ОП, происходит процесс поиска ответа на вопрос, как должен выглядеть реформированный КСУ. Для этого задействуют специалистов по конституционному праву.