Замглавы ОП: нужно переосмыслить необходимость существования КСУ

Замглавы ОП: нужно переосмыслить необходимость существования КСУ
Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

В Украине могут ликвидировать Конституционный суд в том виде, в котором он есть сейчас.﻿ Об этом, со ссылкой на интервью замглавы ОП Андрея Смирнова изданию "Радио Свобода", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще неприкосновенен по сравнению с любым другим государственным органом", – говорит он.

По мнению Смирнова, эта реформа – позорное явление, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой "переосмыслить необходимость существования КСУ".

На данный момент, по словам замглавы ОП, происходит процесс поиска ответа на вопрос, как должен выглядеть реформированный КСУ. Для этого задействуют специалистов по конституционному праву.

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