Советник мэра: оккупанты установили в Мариуполе экраны, на которых показывают пропаганду РФ
Вчера, 25 мая, оккупационные власти Мариуполя установили 12 больших экранов, на которых транслируется российская пропаганда.
Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера оккупанты запустили три мобильных пропагандаавто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей - пунктам выдачи гуманитарки, пунктам оформления различных бумаг и мест доступа к воде. Где без остановки крутят пропагандистское дерьмо об улучшении жизни", - написал он.