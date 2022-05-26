Песков: Москва ждет от Украины принятия своих требований

В Кремле заявили, что все еще ждут принятия Украиной озвученных Россией требований. Называя это не "территориальными" уступками, а "признанием" ситуации как таковой.﻿ Об этом, со ссылкой на "РИА Новости", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует" , – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, касается ли это, в частности, "территориальных уступок" , тот ответил:

"Это не территориальные уступки. Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить".