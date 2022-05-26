Шольц: мы не можем позволить Путину выиграть эту войну

Канцлер Германии Олаф Шольц взял слово на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает﻿ "Вести".

Он заявил, что вторжение РФ в Украину было подобно удару молнии.

По словам Шольца, держава, обладающая ядерным арсеналом, действует так, будто имеет право перекраивать границы.

“Мы не можем позволить Путину выиграть эту войну, и я твердо верю, что он ее не выиграет” , — сказал Шольц.

По его словам, сейчас перспектива захвата РФ всей Украины кажется менее вероятной, чем в начале войны.

Также он сказал, что Германия поставляет тяжелое вооружение Украине. Накануне посол Украины Андрей Мельник в очередной раз высказался о темпах поставок вооружения, опубликовав в Twitter изображение улитки с приклеенным на раковину патроном.

Шольц заявил, что Путин сядет за стол переговоров только тогда, когда будет уверен, что не сможет сломить обороноспособность Украины

Германия прекратит использовать российскую нефть к концу года и прилагает все усилия, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, уверил канцлер.

Отдельно Шольц предупредил, что пандемия коронавируса еще не закончена.