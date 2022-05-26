ОВА: оккупанты обстреляли Харьковщину, ранен ребенок

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, есть жертвы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки в Харькове зафиксирован обстрел в районе Пятихаток, пострадал 62-летний мужчина. Также подверглись обстрелам Балаклея, ранены 10 человек, среди которых 9-летний ребенок. Погибли 2 человека: мужчины 64 и 82 лет.

"Вывезти из Балаклеи в Харьков удалось только 9-летнюю девочку, она находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальных пациентов госпитализировали в Купянскую ЦРБ" , - написал Синегубов. ﻿

Российские войска обстреляли Циркуны, горели жилые дома, 1 пострадавший. Также 1 пострадавший в результате обстрела Чугуевского района.

Также сегодня утром снова обстреляли Золочевскую общину и Слатино, Дергачевскую общину - 2 раненых.

Глава ОВА отметил, что ВСУ ведут интенсивные бои с российскими войсками. Тяжелые бои идут в районе Изюма.