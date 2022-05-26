В ОП ответили на указ Путина о паспортизации жителей оккупированых территорий

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на указ Владимира Путина о паспортизации жителей оккупированных территорий Украины. Он назвал бессмысленными попытки раздавать паспорта РФ украинцам на захваченных территориях.

Об этом Подоляк написал в Twitter.