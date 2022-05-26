В ОП ответили на указ Путина о паспортизации жителей оккупированых территорий
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на указ Владимира Путина о паспортизации жителей оккупированных территорий Украины. Он назвал бессмысленными попытки раздавать паспорта РФ украинцам на захваченных территориях.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня - символ храбрости и героизма. Российский паспорт - метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ-концлагерь?" – считает он.