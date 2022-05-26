Разведка раскрыла детали расстрела работника Запорожской АЭС

Российские оккупанты готовили нападение на сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Когда не нашли его на рабочем месте, пошли к нему домой и расстреляли энергетика, потому что тот сопротивлялся.﻿ Со ссылкой на перехват Главного управления разведки, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Последний звонок, который удалось перехватить разведчикам, от рашиста с позывным "Ловец". Он отчитывается, что нашли украинца по домашнему адресу.

"Адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся. Его "замочили". Он еще жив, но он не выживет. У него несколько пулевых ранений" , - говорит оккупант.

24 мая оккупанты расстреляли Сергея Швеца в собственной квартире. Те ранения, которые он получил, обычно считаются несовместимыми с жизнью. Впрочем, мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что раненый жив, хотя и находится в крайне тяжелом состоянии.