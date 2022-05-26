Нардепы предлагают отбирать собственность Беларуси в Украине за участие в войне

Народные депутаты подали на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, документ предлагает закреплять на законодательном уровне механизм принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности Республики Беларусь, как государства активно поддерживающего военную агрессию Российской Федерации против Украины и ее резидентов.

Законопроектом расширяется перечень субъектов, к которым применяются специальные экономические и другие санкции с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности, а также предотвращению нарушений, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества.

Кроме того, нардепы предлагают расширить перечень оснований для прекращения гражданства Украины лицами, имеющими двойное гражданство (Украины и Республики Беларусь).